OBS De Meent in Emmer-Compascuum: staken in deze buurt niet te verkopen

Twee scholen in Emmen doen vandaag niet mee aan de staking (foto: pixabay.com)

ASSEN - Alle 30 openbare basisscholen in de gemeente Emmen zijn vandaag dicht, maar op twee scholen doen de leraren niet mee met de staking. Het gaat om Openbare Basisschool De Dreske in Roswinkel en Openbare Basisschool De Meent in Emmer-Compascuum.

"Hier wonen mensen die net niet uit de vuilnisbak hoeven te eten. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Dan is het lastig te verkopen dat ik ga staken vanuit mijn positie met een vrijstaand huis en een mooie auto," zegt directeur Jaap ter Maat van OBS De Meent.



Ter Maat heeft in zijn team besproken wat te doen tijdens de staking en niemand bleek het werk neer te willen leggen. Wel vindt hij dat er iets moet worden gedaan aan de hoge werkdruk in het basisonderwijs. "Daar hoor ik het team regelmatig over," aldus Ter Maat. "Salarisverhoging is ook prima, maar wat heb ik te klagen?"



Wat hem betreft hadden de leerlingen wel mogen komen, maar het was de beslissing van de gemeente Emmen dat de basisscholen vandaag de deuren gesloten houden.



Achterstallig werk

Wat ze dan wel doen vandaag? Werk zat. "We knopen de losse eindjes aan elkaar. Zo heb ik net een functioneringsgesprek gevoerd met een een leerkracht," zegt de schooldirecteur.



De leerkrachten die niet staken krijgen van de gemeente Emmen gewoon salaris uitbetaald vandaag; stakende leraren niet. "Krom," vindt Ter Maat. "Wethouder Bouke Arends, van de PvdA nota bene, zegt de acties van de leraren te ondersteunen, maar dat blijkt nergens uit," aldus Ter Maat.



OBS De Dreske wilde niet zeggen waarom het personeel niet meedoet aan de staking maar wel aan het werk is.