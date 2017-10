Omgekomen militairen uit Assen zondag herdacht

ASSEN/BENEDEN LEEUWEN - De twee in Mali gesneuvelde militairen worden zondag herdacht in de Gedachteniskapel van de stoottroepers in het Gelderse Beneden-Leeuwen.

Daar is de jaarlijkse herdenking van omgekomen stoottroepers, meldt Omroep Gelderland De namen van sergeant Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen worden bijgeschreven op een plaquette in de kapel.Op verzoek van de families van de vorig jaar omgekomen militairen is de plechtigheid in de kleine kapel besloten. Na de bijeenkomst in de kapel is er een openbare herdenking met onder meer een stille tocht door Beneden-Leeuwen en een bijeenkomst op de begraafplaats van de stoottroepers in het dorp. De kapel is dan voor iedereen open.Minister Jeanine Hennis van Defensie trad dinsdag af naar aanleiding van het dodelijke mortierongeluk in Mali. Defensie zou ernstig tekort zijn geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. Klaas Dijkhoff neemt de taken van Hennis tijdelijk over