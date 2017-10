Emmen hoopt op verdere professionalisering kleine musea

Het Van Gogh Huis in de gemeente Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen geeft een aantal culturele instellingen financiële zekerheid voor meerdere jaren. Het gaat daarbij onder andere om de Collectie Brands, Loods 13 en het Van Gogh huis. Dat blijkt uit de nieuwe cultuurnota.

Emmen steekt jaarlijks 7,3 miljoen euro in kunst en cultuur. Dat bedrag gaat niet veranderen, maar er moet wel meer ruimte komen om flexibel met het geld om te gaan. Nieuwe culturele initiatieven kunnen dan sneller aanspraak maken op subsidie. “Een aantal kleinere instellingen willen we voor langere tijd zekerheid bieden. Dat haalt de druk van de ketel als het gaat om financiën en geeft ruimte om de organisatie professioneler te maken”, legt wethouder Robert Kleine op.



Volgens Kleine is het de bedoeling dat betaalde krachten de vele vrijwilligers bij de instellingen op sleeptouw nemen. “Ik zeg niet dat er kansen blijven liggen, maar het kan altijd beter.”



Kunstcommissie

Emmen wil verder een kunstcommissie in het leven roepen, die een rol krijgt bij het verstrekken van opdrachten aan de kunstsector, om het kunstklimaat te versterken. De gemeente vindt ook dat kunst en cultuur meer naar de buitendorpen moet worden uitgedragen.



Betrokken instellingen en burgers kunnen komende zaterdag met elkaar in gesprek over het nieuwe cultuurbeleid. Dat gebeurt tussen 11.00 en 17.00 in de Grote Kerk in Emmen.