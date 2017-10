Mag Amir nog voor 12 oktober naar huis?

EMMEN - De ouders van Amir zijn bezig om hun nieuwe huis klaar te maken zodat hun 10-jarige zoon bij hen kan wonen. Dat zegt Marianne Bathoorn uit Emmen, die het gezin bijstaat.

Ze hopen dat Amir nog voor 12 oktober kan verhuizen, de dag dat het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak doet over de uithuisplaatsing van de Afghaanse jongen."Alleen het laminaat moet nog gelegd en dan is het klaar," zegt Bathoorn. Ze geeft aan dat het voor de vader lastig is om zijn tijd te verdelen tussen werken aan het huis, bij Amir in het UMCG zijn en afspraken met instanties. Zo moet Amirs vader soms voor gesprekken met voogdij-instelling Nidos naar Assen, verklaart Bathoorn. "De ouders zoeken daarom hulp bij het klussen in het nieuwe huis."Amir ligt volgens haar nog steeds in het UMCG. "We hebben al een paar keer bij zijn bed gezeten dat we dachten dat het mis ging, maar het gaat nu weer wat beter met hem. Wat de arts betreft, kan hij uit het ziekenhuis worden ontslagen als het huis klaar is," aldus Bathoorn.De ouders hebben inmiddels een huisarts gevonden in de buurt van hun nieuwe huis. Een wijkteam en Humanitas zijn volgens Bathoorn bezig om de zorg voor Amir te regelen. "Vanuit het azc in Emmen lukte het niet om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Nu het gezin een huis heeft, gaat dat makkelijker," zegt ze.Bathoorn vindt wel dat het gezin veel eerder in aanmerking had moeten komen voor een huis. "Een jaar geleden had dat al gekund." Het gezin zat alleen nog in het azc omdat er nog geen woning voor ze was gevonden; de familie heeft al langere tijd een verblijfsvergunning. Bathoorn heeft er geen goed woord voor over dat het - gezien de toestand van Amir - zo lang heeft moeten duren een plek voor de familie te vinden.Het gezin kan in het huis in de Groningse Korrewegwijk wonen zolang Amir nog leeft. "Het is een aangepaste woning. Er zit zelfs een lift in. En met vijf slaapkamers is het groot genoeg voor het hele gezin," aldus Bathoorn.