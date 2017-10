Vierentwintig meldingen van omgewaaide bomen in Drenthe

ASSEN - Een stevige herfststorm teisterde Drenthe rond het middaguur. Op verschillende plekken waaiden bomen om, werden complete terrassen opgetild door de wind en braken takken van bomen af.

Bij brandweer Drenthe kwamen verschillende meldingen over de storm binnen. Woordvoerder Tessa Kluter: " We hebben vierentwintig meldingen van omgewaaide bomen binnengekregen. In de meldkamer van de drie noordelijke provincies was het ook goed druk. In totaal hebben we daar zo'n zevenhonderd meldingen binnen gekregen."Kluter geeft aan dat het inmiddels rustig is qua storm. "Het hoogtepunt lag tussen elf en twaalf uur."Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag gaan we een rustige avond tegemoet nu de storm is gaan liggen. "Het was een bijzondere dag qua weer. Het begon rustig, maar drie uur later hadden we windkracht acht . Later op de dag ging de zon zelfs schijnen. Vanavond zal het kwik rond de tien graden blijven steken." Van wind zal dan nauwelijks sprake zijn.