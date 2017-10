Hockeytraining in plaats van rekenen en taal op stakingsdag

Kinderen van Hockey Vereniging Assen (foto: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

ASSEN - Vanwege de lerarenstaking op basisscholen hebben veel kinderen in Drenthe vandaag een extra vrije dag.

Geschreven door Josien Feitsma

Toch hoeven ze zich niet te vervelen. Op verschillende plekken wordt vandaag een alternatief programma aangeboden.



Win-winsituatie

Hockey Vereniging Assen (HVA) organiseerde vandaag een uitgebreide trainingsdag. Daarmee is iedereen geholpen, volgens voorzitter Eline Prinsen van de club. "We vonden het een goed idee om ze hier op te vangen. Dat helpt de ouders die geen opvang hebben voor de kinderen, het helpt de kinderen want die hebben een leuke dag en het helpt de club omdat we daar nog wat aan overhouden."



Zeventig kinderen verzamelden zich vanochtend bij de club. Ze kregen een training, deden spelletjes en speelden wedstrijdjes. Toch konden niet alle leerlingen worden opgevangen op de hockeyclub. Een lidmaatschap was een vereiste. "We hebben ervoor gekozen alleen HVA-leden uit te nodigen omdat het veel tijd kost om het hockeyen bij te brengen," legt Prinsen uit.