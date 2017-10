Schulden aanleiding om karts te stelen van coureur Snijders

ASSEN/EMMEN – “Schuldeisers hijgden mij in de nek. En dat waren niet zulke nette mensen.” Dat was voor een 35-jarige Emmenaar de reden om in januari vorig jaar twee karts en tal van onderdelen van coureur Ferdy Snijders te stelen. Hij wilde alles doorverkopen, vertelde hij donderdag in de rechtbank in Assen.

Samen met een 27-jarige plaatsgenoot brak hij in op het terrein van Snijders’ autobedrijf in Emmen. Ze stalen behalve de karts ook banden, overalls, helmen, gereedschap en een bus van een klant. De schade bedroeg zo’n 55.000 euro, maar vooral de emotionele schade was groot.Snijders (35), die afgelopen weekend Nederlands kampioen werd met het karten, loofde 10.000 euro uit voor de gouden tip om zijn spullen terug te vinden. De destijds 22-jarige Bulgaarse man die zich als tipgever meldde en vertelde waar de karts waren, bleek zelf betrokken bij de diefstal. Nadat de politie hem en de twee Emmenaren een tijdje had geobserveerd, werd het trio 9 februari 2016 opgepakt.Toen de Bulgaar door had dat hij kon fluiten naar het tipgeld, kreeg Snijders te maken met bedreigingen. De Bulgaar is inmiddels uitgeleverd aan Bulgarije, omdat hij daar nog een straf van twintig jaar cel moet uitzitten.Door een fout van het Openbaar Ministerie kon de zaak tegen de jongste Emmenaar donderdag niet worden behandeld. Daarom was de 35-jarige verdachte er alleen. Hij bekende ook hennep te hebben geteeld in opdracht van zijn schuldeisers in zijn voormalige huis in Stadskanaal.Wie de mannen zijn bij wie hij een schuld van duizenden euro’s heeft, weigerde de Emmenaar te vertellen, uit angst. Over de diefstal van de karts zei hij dat hij niet doelbewust het terrein van Snijders had uitgezocht, maar er toevallig langskwam en dacht de karts wel te kunnen doorverkopen. Zo ver kwam het niet. Snijders kreeg alles terug.“Ik heb mijn terrein inmiddels voor 50.000 euro extra laten beveiligen om weer rust te krijgen”, aldus de zichtbaar geraakte coureur en garagehouder. Hij was naar de rechtszaak gekomen om de zaak af te sluiten, “Maar nu ik hier zit, komt alles weer boven. Voor mij zijn die spullen niet alleen materiaal, maar betekenen ze tachtig procent van mijn leven, ook voor mijn zoontje.”Toch toonde hij begrip voor de verdachte. De eis van ruim 28.000 euro schadevergoeding zei hij best in te willen trekken. “Uiteindelijk gaat het mij niet om het geld. Ik wil dit achter me laten. Het gaat erom dat hij ervan geleerd heeft en hulp krijgt bij zijn problemen", wees de coureur naar de 35-jarige Emmenaar. “U bent een bijzonder vergevingsgezind slachtoffer”, merkte een van de rechters op.De rechtbank besloot dat de reclassering eerst onderzoek moet doen naar de Emmenaar, zodat hij behalve straf ook hulp kan krijgen. De volgende zitting verschijnen beide verdachten samen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.