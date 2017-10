VVV Assen verhuist toch niet naar Wapen van Drenthe

ASSEN - De VVV Assen verhuist toch niet naar het Wapen van Drenthe aan de Vaart. Het VVV-kantoor blijft aan de Marktstraat, waar het al ruim twintig jaar onderdak zit bij warenhuis Vanderveen.

VVV-directeur Ronald Obbes heeft de voorgenomen verhuizing weer afgeblazen, omdat in het verbouwde Wapen van Drenthe straks toch niet voldoende ruimte is voor een volwaardig VVV-kantoor. "Het stuk waar de VVV in zou komen, blijkt toch nodig voor een goede exploitatie van de horeca in het Wapen van Drenthe."Ronald Obbes is naast VVV-directeur ook citymanager van Assen en horeca-ondernemer. Hij is ook degene die in het Wapen van Drenthe een Grand-café begint, zodra de verbouwing van het historische pand klaar is. Waar de VVV aanvankelijk gepland was, komt nu een soort gelagkamer voor de ontvangst van grotere groepen. "En dan hangt de VVV er wel heel erg bij."Obbes wilde graag met zijn VVV naar het historische pand aan de Vaart Zuidzijde, om straks vooral boottoeristen beter te ontvangen die een rondje Assen willen varen nu het Kanaal weer bevaarbaar is.Warenhuisdirecteur Nico Vanderveen was er ook helemaal niet blij mee, dat zijn bedrijf de VVV kwijt dreigde te raken als huurder. Hij had zelfs al plannen om in eigen huis dan maar op een andere manier een toeristisch informatiepunt te behouden. Beide mannen zijn daarop in gesprek gegaan, met als uitkomst dat de VVV middenin de stad blijft.En dat is tot grote blijdschap van Nico Vanderveen. "Dit is gewoon een mooie centrale plek, middenin het Culturele Hart op de route tussen het Drents Museum en De Nieuwe Kolk. Toeristen lopen hier allemaal langs. En dat het bij ons in huis blijft, past prima bij het gastheerschap wat we ook als warenhuis uitdragen."Obbes wil nu proberen vanuit de VVV aan de Marktstraat een goede verbinding te leggen met het havenkantoor, om toch de vaarrecreanten goed te bedienen.Wel krijgt het VVV-kantoor er een functie bij. Stadspredikant Bert Altena gaat er ook zitting houden. Hij houdt er spreekuur, en organiseert meetings met een interessante spreker. "We zijn continu bezig om verbinding te zoeken met andere organisaties, om interessant te blijven, zoals nu ook met het Bartje-museum, en met het TT-museum rond de TT. Het is leuk om onze plek te delen met anderen in de stad. En Bert Altena, die past prima in dat concept."