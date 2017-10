Staatsbosbeheer druk met omgewaaide bomen in Drentse natuur

Drukte bij Staatsbosbeheer. Bij de storm die vandaag over de provincie raasde zijn flink wat bomen omgewaaid. De schade was groter dan bij de storm van een paar weken geleden.

Staatsbosbeheer is druk bezig de wegen vrij te maken. De omgewaaide bomen zijn niet alleen vervelend omdat ze de wegen versperren. Ook moet je oppassen voor loshangende takken.Boswachter Martijn Harms ziet dat er meer bomen omver zijn gegaan dan tijdens de vorige storm een paar weken geleden. "We werken er hard aan om de doorgaande wegen vrij te maken. Maar ik kan niet garanderen dat alle wandelpaden dit weekend al vrij zijn."[Tweet: https://twitter.com/Bosw8erMartijn/status/915946900947456006 De omgewaaide bomen zijn op zich geen probleem, zolang ze niet op een weg liggen of voor gevaarlijke situaties zorgen laat Staatsbosbeheer ze liggen.De wormen, kevers en spinnen diep[ de dode bomen leven zijn voedsel voor spechten en andere vogels. Voor grotere zoogdieren zoals reeën, marters, hazen en bunzings, zijn omgevallen bomen bovendien een belangrijke schuilplaats.[Flickr: https://flic.kr/s/aHsm5aD6JM/ Meer over de storm in Drenthe vind je hier