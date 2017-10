File op A28 bij Assen-Zuid door ongeval

File door ongeluk op de A28 (foto:persbureau Meter)

ASSEN - Door een ongeval op de A28 richting Hoogeveen staat Assen-Zuid een file van 4 kilometer.

Bij Hooghalen is een auto van de weg geraakt. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. , De rechterrijstrook is afgesloten.