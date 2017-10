Woningcorporatie sluit woning in Emmen

De politie heeft een woning in de Emmer wijk Angelslo gesloten (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - In de Emmer wijk Angelslo aan de Fokkingeslag is vandaag op last van de rechter een huis ontruimd. De bewoner zou al langer tijd voor veel overlast zorgen in de buurt.





De woningcorporatie heeft besloten om een procedure tot uithuisplaatsing te beginnen, omdat de bewoner weigerde medewerking te verlenen om de situatie te verbeteren.



Wijkagent Gerwin Prins geeft aan dat de onrustmaker een bekende is van de politie. "Het gaat om een flatwoning waar al jaren overlast is. Er is veel aanloop van junks en drankgebruikers."