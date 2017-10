Tbs’er valt therapeut aan met vork: OM wil meer onderzoek

OM wil dat tbs' er wordt onderzocht (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/BOSCHOORD – De officier van justitie wil dat een 22-jarige tbs’er die wordt verdacht van het aanvallen van een therapeut met een vork wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.

De man kreeg op zijn 17de jeugd-tbs en zat sindsdien in verschillende klinieken. Volgens zijn behandelaars is hij agressief en onberekenbaar. De afgelopen jaren is hij drie keer veroordeeld voor mishandelingen en vernieling. Inmiddels heeft hij vijf jaar jeugd-tbs, maar is de kans dat hij gewelddadig wordt nog steeds groot.



Het incident met de vork gebeurde in juni vorig jaar in Hoeve Boschoord. De man was boos en stak een sociotherapeut met de vork in zijn nek. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dat een poging tot zware mishandeling.



Omdat jeugd-tbs maximaal zes jaar mag duren, wil de officier dat het Pieter Baan Centrum onderzoekt of hij ook tbs voor volwassenen kan krijgen, omdat hij nog steeds een gevaar is voor de samenleving.



In mei dit jaar was de man opnieuw agressief. Toen zat hij in Veldzicht in Balkbrug. Inmiddels zit hij in strenger beveiligde kliniek in Limburg. Hij was niet bij de rechtszaak.

De rechtbank doet 19 oktober uitspraak