Regisseur transgenderfilm Anders: Deze film grijpt je bij de strot

ASSEN - De korte film Anders over een Drentse transgender die gemaakt is door Asser filmmaker Reinout Hellenthal is af. Hij noemt het een ingrijpende en indringende film.

"Ik denk dat het een heel directe film is. De kijker kan veel dingen herkennen, zoals de omgeving, het leven op het Drentse platteland en de manier waarop in Drenthe wordt omgegaan met taboes", zegt Hellenthal.Hellenthal denkt dat mensen die de film hebben gezien er over na zullen praten. "Dat is wel gebeurd bij een kleine groep van tien mensen die de film heeft gezien en niet veel voorinformatie heeft gekregen over het thema transgender", aldus Hellenthal.Hoe het grote publiek reageert is nog even afwachten, want de film gaat in première op woensdag 11 oktober, Coming Out Dag, in Utopolis in Emmen, waar plaats is voor 500 mensen. Hellenthal hoopt op een volle zaal. "Spannend als het licht straks aan gaat na de vertoning. Dan hoop ik dat het publiek de film nog even op zich laat inwerken", zegt de Asser filmmaker.De film is binnen een half jaar tot stand gekomen van scenario tot eindmontage. De provincie Drenthe gaf opdracht voor de film en stelde 60.000 euro beschikbaar.'Anders' gaat over de 14-jarige Alex die moeite heeft zich staande te houden op het Drentse platteland. Mensen kijken raar naar hem. Hij ligt duidelijk met zichzelf in de knoop. De film komt tot een climax na een partijtje voetbal. Dan zal hij laten zien wie hij is.Enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Assen gaan de film vertonen en gebruiken tijdens de lessen. De film is na de première ook te zien bij RTV Drenthe. De uitzenddatum is nog niet bekend.De film is onderdeel van de eerste Drentse Culturele Regenboogweek, die van 7 tot 14 oktober wordt gehouden. Initiatiefnemer is de provincie Drenthe. Gemeenten, scholen, bibliotheken, culturele instellingen en sportverenigingen organiseren doen mee aan het organiseren van de activiteiten. Doel is acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's) te vergroten.Drenthe is de eerste regenboogprovincie in Nederland. Daarnaast zijn bijna alle Drentse gemeenten regenbooggemeente. Dat houdt onder meer in dat ze specifiek beleid ontwikkelen voor LHBT's.