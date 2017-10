Djammen: "ik zou me geen leven zonder muziek kunnen voorstellen"

Chris van der Ploeg in het duister Asserbos (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN - In een donker Asserbos, daar moesten we hem opzoeken. Singer/songwriter Chris van der Ploeg, maar zelf heeft hij niet zoveel met die titel.

Op de oude ijsbaan speelde hij de eerste nummers van zijn nieuwe album en vertelde hij over zijn kijk op de muziek.



"Ik houd heel erg van muziek luisteren. Muziek is voor mij een manier om te ontspannen om gedachten te ordenen. Muziek maken is voor mij ook een uitlaatklep. Ik zou me eigen geen leven zonder muziek kunnen voorstellen. Dat is een heel stil leven dan", vertelt Van der Ploeg.



Duistenis in de natuur

Het nieuwe album van Van der Ploeg heet White wall, Silent light en heeft veel binding met buiten. "Vooral in de nummers die op mijn plaat staan, komt de natuur terug. Ik houd heel erg van de natuur. Ik vind de natuur heel erg inspirerend. Niet op een hippiemanier of zo. Het past bij mensen. Je bent zelf ook onderdeel van de natuur", meent de zanger uit Assen.

Niet beroemd

"Mijn helden zijn vaak de muzikanten waar geen tweede van bestaat. Gewoon omdat niemand doet wat zij doen op hun manier. Als er geen tweede van je bestaat ben je voor mij vaak al een held. Ik hou niet zo van generieke muziek", vertelt Van der Ploeg.



"Ik hoor veel gerecyclede akkoordenstructuren in popmuziek en dat vind ik zonde. Ik denk dan: bedenk zelf eens iets, maar goed. Daarom ben ik ook niet beroemd", lacht de zanger.



12 oktober is de officiële cd-presentatie in de Synagoge in Groningen.