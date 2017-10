Anry Kleine Deters geinstalleerd als wethouder in Assen

ASSEN - Anry Kleine Deters uit Emmen is vanavond in de gemeenteraad van Assen officieel beëdigd als wethouder namens D66.

Ze werd unaniem gekozen met 32 stemmen. Eėn raadslid was afwezig.Anry Kleine Deters volgt wethouder Maurice Hoogeveen op, die twee weken geleden zijn ontslag indiende omdat hij een nieuwe baan heeft als partner bij managementbureau Boer & Croon. Kleine Deters (58) was eerder wethouder in de gemeenten Emmen en Westerveld. Maandag maakte D66 al bekend, de Emmense als wethouder voor te dragen.Anry Kleine Deters blijft aan tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Volgens D66 is de relatief korte benoeming nodig, vanwege een aantal belangrijke kwesties die in Assen nog spelen, zoals uitvoering van de binnenstadsvisie en realisatie van de OutleTT Assen.