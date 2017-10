Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het is oktober en de herfst is inmiddels echt losgebarsten. De bladeren vallen van de bomen en we hebben de tweede herfststorm meegemaakt. Zin om er even tussen uit te gaan? Er is genoeg te doen in onze provincie.

Hieronder een overzicht van een aantal activiteiten.Liefhebbers van bluesmuziek moeten zaterdag 7 oktober zeker naar het New Blues Festival Assen. Het is de tweede editie van het festival. Na het succes van vorig jaar hebben De Bonte Wever en de Bluesstichting Assen wederom de handen ineen geslagen. Ook dit jaar treden internationale en nationale bands op en laten u genieten van de blues. Kijk voor de line-up op de website van de Bonte Wever Zin om te griezelen? Dan is Drouwenerzand de plek om te zijn. Elke zaterdag in oktober zijn er spectaculaire Halloweendagen bij Drouwenerzand Attractiepark. Het hele park is in Halloweensfeer, overal liggen strobalen, pompoenen, kalebassen en hangt er sfeerverlichting. De avond wordt afgesloten met een vuurwerkshow.Wilt u lekker op zoek naar snuisterijen? Dan moet u zaterdag 7 oktober naar de Brocante De Buxus in Schoonloo. U treft er een leuk assortiment aan Engelse, Franse en Belgische brocante.Nog meer bluesmuziek! En deze keer in Emmen op zondag 8 oktober. Om precies te zijn in de bibliotheek aan het Noorderplein. Daar treedt de legendarische B.J. Hegen Bluesband op. De Drentse bluesband B.J. Hegen (Assen 1942) is een van de weinige die het nog steeds aandurft om in een tijd van bluesrock en allerlei bluesverbasteringen, bluesmuziek te maken zoals deze oorspronkelijk was. Hij bestudeerde de Chicago-stijl en ging uiteindelijk terug tot de oervormen van de blues. Aanvang van het concert is 13:30 uur en de toegang is gratis.Wie gek is op planeten, sterren en ruimtereizen moet zondag 8 oktober naar LOFAR gaan.In het kader van het weekend van de wetenschap wordt er een open dag georganiseerd in het LOFAR-gebied. Bezoekers krijgen informatie over natuur en astronomie en in het bijzonder over het LOFAR-project. Er worden rondleidingen gegeven door deskundige LOFAR-gidsen en er zijn verschillende activiteiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de Exloërweg tussen Buinen en Exloo. LOFAR is de grootste radiotelescoop van de wereld, midden in een uniek natuurgebied.In De Nieuwe Kolk is zondagmiddag een nieuwe aflevering van de praatshow 'Asser Praat', over de geschiedenis van Assen. Deze keer praat Henk de Geeter over de Mustang Rijwielfabriek en vertelt Henk van Lier Lels over zijn 18e eeuwse landgoed Overcingel. Gastheren zijn Bernd Otter en Kars Klok. De praatshow begint zondag 8 oktober om 14.30 uur.