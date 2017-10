Lukkien: Ik snap dat men een 3-tje invult bij de toto

FC Emmen-trainer Dick Lukkien en zijn assistent René Grummel (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - 0-0, 1-1 of 2-2? Wanneer je morgenavond meedoet aan de toto dan zal je toch snel voor een gelijkspel kiezen als je de wedstrijd van FC Emmen moet voorspellen. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde de afgelopen zes wedstrijden gelijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Ik kan me heel goed voostellen dat iemand gokt op een gelijikspel, maar we gaan toch echt voor de winst tegen Cambuur", aldus de trainer van Emmen.



Teleurstelling overheerst

"Dat was overigens in de wedstrijden die we gelijkspeelden ook het geval", vervolgt Lukkien, "en zeker in drie van die zes wedstrijden hadden we de winst moeten pakken. Daarom overheerst ook vooral de teleurstelling, ook al zijn we tot nu toe nog steeds ongeslagen."



Opstelling een vraagteken

Met welke elf spelers FC Emmen zal starten tegen Cambuur, dat één plek onder de Drentse club op plek 10 staat (met evenveel punten, maar een minder doelsaldo), is nog niet bekend. "Ik kan mijn opstelling nog niet bekend maken", laat Lukkien na de laatste training weten. "Er zijn nog wat twijfelgevallen, jongens die toch wel wat klachten hebben." Één daarvan is Youri Loen, al lijkt de middenvelder wel te kunnen spelen. Wie zeker niet meedoet is Glenn Bijl. De rechtsback heeft de griep. Zijn plek kan worden ingenomen door Gersom Klok, maar ook door Stef Gronsveld. Aan de andere kant, op de linksbackpositie, heeft Lukkien ook meer smaken nu Tim Siekman weer bij de wedstrijdselectie is gevoegd na zijn knieblessure. Voor Michiel Hemmen en Mario Bilate komt de krachtmeting met Cambuur te vroeg.



Vermoedelijke opstelling

De volgende elf spelers staan hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap: Telgenkamp, Bakker, Veldmate, Veendorp, Klok; Ben Moussa, Chacon, Loen, Bannink; Peters en Haydary.



Cambuur

Cambuur heeft dus, net als FC Emmen, negen punten verzameld in de eerste zeven wedstrijden. Toch verloor de ploeg van Marinus Dijkhuizen (de oud FC Emmnen-spits) tot nu toe al twee keer. De twee zeges boekte Cambuur buitenshuis, namelijk in Volendam en in Deventer. Bij Cambuur staan drie spelers met een FC Emmen-verleden onder contract, namelijk Issa Kallon, Jordy van Deelen en Jurjan Mannes. Alleen Kallon heeft op dit moment een basisplek.



LIVE

FC Emmen - Cambuur is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.