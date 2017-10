Zware kritiek van raad Assen op nieuw plan OutleTT Assen

ASSEN - Het aangepaste plan voor de OutleTT bij Assen-Zuid roept meer vragen op, dan dat het duidelijkheid geeft. Dat vindt een belangrijk deel van de Asser raad, die vanavond zeer kritisch was op het college en op de initiatiefnemer.

Ook VVD en D66, die vorig jaar nog instemden met de Factory Outlet, hebben nu veel kritiek. En dat maakt de positie van ondernemer Raymond Coronel met zijn OutleTT er niet sterker op.VVD-raadslid Martin Rasker ziet weinig verandering in het aangepaste outletplan en mist vooral de samenwerking met de binnenstad. "Het was droevig om te moeten horen dat stakeholders in de binnenstad het aangepaste plan eerst helemaal niet kenden. We hadden toch afgesproken dat de binnenstad er nauw bij betrokken moest worden?"D66-fractievoozitter Bob Bergsma vindt dat de OutleTT, en de uitwerking van de voorwaarden waaronder het mag komen, te veel is gebaseerd op suggesties. Zo wordt door intiatiefnemer Raymond Coronel gesproken over sponsoring van evenementen in de binnenstad, en over een bijdrage aan citymarketing. "Maar wat is dan die sponsorbijdrage, en is er wel overleg geweest met de binnenstad."Volgens D66 zijn er te veel open einden voor een oordeel. "En in hoeverre is dit plan wel haalbaar straks bij de provincie', vraagt Bergsma zich af.De ChristenUnie was de enige fractie waar enig enthousiasme vandaan kwam vanavond over de OutleTT. "Het is een attractie die bij Assen past. Het zorgt voor toerisme, en dus voor reuring, en als daar een paar procent van naar de binnenstad gaat, is dat mooi meegenomen", aldus fractievoorzitter Bert Wienen.Vooral de werkgelegenheid die de OutleTT voor honderden mbo'ers oplevert, is voor de ChristenUnie van groot belang. "Daarvan zitten er nu een hoop op de bank." Verder wijst de ChristenUnie erop dat het risico van de OutleTT volledig bij de ondernemer ligt. "Het kost Assen niks, sterker nog, het levert alleen maar geld op, door grondverkoop en aan ozb, geld dat dat we dus in andere zaken kunnen steken."De ChristenUnie heeft wel een belangrijke eis, en dat is snel duidelijkheid. "Wat ons betreft binnen twee maanden een handtekening."De PvdA, die vorig jaar verdeeld stemde (3 voor 3 tegen), vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is, om nu een oordeel te geven.Voor CDA, GroenLinks, OpAssen en SP is en blijft de weidewinkel in modekleding en schoenen ongewenst. SP-raadlid Alie Dekker: "Al bijna drie jaar worden we door deze outlet in een wurggreep gehouden. En na maanden wachten op een aangepast plan, ligt er nagenoeg hetzelfde met wat groen aan de gevels, wat minder winkeltjes, en een plek waar je je auto en ook nog je man kunt parkeren."De SP vraagt zich ernstig af of Coronel met dit plan Provinciale Staten wel overtuigt. "Er zijn alleen wat losse suggesties bijgekomen, maar het blijft 20.000 vierkante meter extra winkeloppervlak met, om met woorden van VVD-Statenlid Ton Serlie te spreken, gewone bloemetjesjurken. Het lijkt wel of dit plan op een achternamiddag onder de borrel is vastgesteld. Het FOC houdt ons al tijden in de greep, stop dit onzalige plan", was de oproep van SP-raadslid Alie Dekker.Het CDA deed vanavond nog een poging om 'dit onvoldragen voorstel' door het college van Assen terug te laten nemen, en als raad over twee weken de draad opnieuw op te pakken. Maar omwille van de tijd, en de duidelijkheid die veel raadsfracties nu toch snel willen, wilde een meerderheid dit niet. Wethouder Ruud Wiersema trok zich alle kritiek aan, en hoopt over twee weken alle losse eindjes af te kunnen hechten.Voorafgaand aan de raad, kwam er ook veel kritiek van belangenorganisaties als Detailhandel Nederland, de Vereniging van Vastgoedeigenaren Assen en Binnenstadvereniging MKB Assen.Volgens Detailhandel Nederland is er weinig veranderd met het aangepaste plan voor de OutleTT, zo stelt Irma IJdens. " Het is hetzelfde gaoren op hetzelfde klossie."Volgens Caspar Wortmann van de Vastgoedondernemers in Assen ligt er tien maanden later hetzelfde plan, maar nu met een strik erom heen. "Zolang dat FOC boven ons hoofd hangt, staat alles in Assen stil." Ook MKB Assen vindt het de hoogste tijd om te stoppen met de OutleTT. "Laat ons ondernemen en niet procederen", zei onderneemster Deby Niezen namens MKB Assen.Raymond Coronel betreurt alle commotie en emoties rond zijn OutleTT Assen. "Ik ben nu 2,5 jaar bezig, en in die tijd steeds meer overtuigd geraakt dat Assen een goede plek is."