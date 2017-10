Belasting Aa en Hunze blijft ongeveer gelijk

De gemeente investeert onder meer in De Boerhoorn om Rolde (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - Opnieuw zijn inwoners van de gemeente Aa en Hunze iets minder geld kwijt aan gemeentelijke belastingen.

De belastingbetalers betaalden dit jaar ongeveer een euro minder. "Volgend jaar is dat ongeveer hetzelfde bedrag", zegt wethouder Co Lambert (GroenLinks). Hij presenteerde namens het college de conceptbegroting voor volgend jaar.



Uit de begroting blijkt dat Aa en Hunze de zaken financieel op orde heeft. Het college van burgemeester en wethouders trekt geld uit voor allerlei zaken: de Boerhoorn in Rolde, het centrum van Grolloo en nieuwe fietspaden worden door de wethouder financiën als voorbeelden genoemd. "D'r gebeurt van alles, maar de burgers gaan er niet meer voor betalen", aldus Lambert.



De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november.