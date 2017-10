Muzieklijst Harry's Blues zondag 1 oktober 2017

Layla Zoe is een Canadese blueszangeres die in 2006 debuteerde met het album Shades of blue. Dit jaar verscheen haar achtste album Songs from the roa. En die ‘road’ was de Bluescaravan 2016 die ze samen vormde met Ina Forsman en Tasha Taylor. Layla heeft een geweldige stem; ruig en krachtig, maar ze kan ook erg gevoelig klinken waardoor ze perfect in het rijtje Beth Hart en Dana Fuchs past. In haar vaderland Canada heeft ze niet voor niets de bijnaam “Firegirl”