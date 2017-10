Stelling: Ik denk dat ik ga profiteren van het nieuwe kabinetsbeleid

ASSEN - Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is waarschijnlijk maandag klaar. De vier partijen werken aan 'de laatste loodjes', zo zeggen ingewijden in Den Haag.

Na goedkeuring van de fracties kunnen de onderhandelaars het definitieve akkoord bekendmaken. Vervolgens buigt de Tweede Kamer zich in een debat over het geplande beleid. Daarna wordt Mark Rutte formateur. In die functie is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het kabinet, waarvan hijzelf premier wordt.De afgelopen week zijn steeds meer plannen uitgelekt. Zo verhoogt de nieuwe coalitie het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en wordt de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd, melden bronnen aan De Telegraaf. Door de btw-verhoging worden niet alleen boodschappen duurder, maar ook een bezoek aan de kapper of de schoenmaker.Premier Mark Rutte liet eerder doorschemeren dat het nieuwe kabinet juist vooral de middenklasse steun wil geven. Het is de ambitie van de VVD dat 'hardwerkende Nederlanders' gaan voelen dat het beter gaat na de crisis, aldus Rutte. Volgens hem zien de andere partijen dat ook zo. Ook wil de nieuwe regering iedereen die werkt minder belasting laten betalen.Boodschappen en een bezoek aan de kapper worden dus duurder, maar Rutte wil vooral de middenklasse steun geven. Wat denkt u? Gaat u profiteren van het nieuwe kabinetsbeleid of denkt u dat u er juist op achteruit gaat?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of kinderen de dupe zijn van stakende leraren . 1.643 van de 2.234 stemmers denkt dat kinderen niet de dupe zijn van de staking. Iets meer dan 26 procent vindt van wel.