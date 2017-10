Dode man gevonden in Elim

De man werd rond 7 uur gevonden (foto: archief RTV Drenthe)

ELIM - In Elim is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam werd rond zeven uur gevonden aan de Marten Kuilerweg in het dorp.

Het gaat vrijwel zeker om de 76-jarige man uit het dorp die vannacht als vermist werd opgegeven, zegt een politiewoordvoerster. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Wat er wel is gebeurd, is nog niet duidelijk.