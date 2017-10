Groeten uit Grolloo: We letten op je Jetta!

Groeten uit Grolloo over Jetta Klijnsma (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week houdt Derksen de nieuwe commissaris van de koning, Jetta Klijnsma, goed in de gaten.

Derksen vindt dat Klijnsma het voordeel van de twijfel moet krijgen, ondanks 'prietpraat brakende politici'. De inwoner van Grolloo is benieuwd wat Klijnsma voor de Drentse sport kan betekenen en houdt haar daarom scherp in de gaten.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.