Geen apparatuur maar oren meten geluidsoverlast in Meppel

Meppel gaat geluidsoverlast meten met oren (foto: ANP/Robin Utrecht)

MEPPEL - Meppel doet bij het meten van geluidsoverlast bij horecagelegenheden in het centrum de digitale apparatuur in de ban.

De gemeente stapt over op de zogenoemde Harderwijkse methode, die houdt in dat twee controleurs maximaal tien seconden gaan luisteren in de buurt van het pand. Horen zij bij de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden dan geen geluid, dan wordt de geluidsnorm niet overschreden.



Volgens de gemeente kan digitale apparatuur de geluiden uit verschillende horecagelegenheden niet onderscheiden, waardoor het lastig is om te ontdekken waar de overlast vandaan komt.