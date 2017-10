Odensehuis in Assen voor dementerenden en partners

Vrijwilliger Henriët Pool en initiatiefneemster Heleen Verheus van het Odensehuis Assen (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

ASSEN - Je hebt geen diagnose of indicatie nodig, je kunt zo binnenlopen. In Assen is het eerste Odensehuis van Drenthe voor dementerenden en hun partners geopend.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

"Er hoeft niets en en mag veel. Je kunt binnen lopen voor een kort praatje, maar je mag ook de hele dag blijven en meedoen aan activiteiten", zegt initiatiefneemster Heleen Verheus. Voor mensen die leiden aan geheugenverlies gaat het erom dat ze iets kunnen doen wat ze leuk vinden maar ook zelf de regie over hebben zegt Verheus.



Activiteiten

"Ze kunnen koken, bewegen op muziek, spelletjes doen, wandelen, fietsen, helpen op de kinderboerderij, knutselen of geheugentraining doen. En als ze zelf ideeën hebben over activiteiten, gaan we die proberen uit te voeren' aldus vrijwilliger Henriët Pool.



Nog niet naar een tehuis

Volgens Verheul blijkt uit onderzoek en uit de praktijk bij andere Odensehuizen dat door deze aanpak het dementieproces vertraagd kan worden en opname in een tehuis of zorginstelling kan worden uitgesteld. Niet alleen goed voor de zorgkosten, ook voor de dementerende.



"Je ziet in Odensehuizen vaak bezoekers die op relatief jonge leeftijd te maken krijgen met geheugenverlies. Iemand van eind 50 die dat heeft en het misschien ook nog beseft, voelt zich niet thuis in een instelling waar dementerenden zitten die twintig jaar ouder zijn."



Hulp voor mantelzorgers

Behalve voor de dementerenden is het Odensehuis er ook voor partners, familie en mantelzorgers. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten maar ook terecht voor hulp voor henzelf, bijvoorbeeld als er zaken geregeld moeten worden die de dementerende vroeger regelde maar niet meer kan. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek of financiële administratie.



"We zijn er ook om mantelzorgers te ontlasten, zodat ze even op adem kunnen komen of iets voor zichzelf kunnen doen", zegt Pool. Het Odensehuis werkt met vrijwilligers en krijgt ook hulp vanuit het asielzoekerscentrum.



Oorsprong

De naam en werkwijze van het Odensehuis komen uit Denemarken. PvdA-kopstuk Felix Rottenberg ontdekte daar ooit een inloophuis dat op deze manier werkte en heeft dat idee toen meegenomen naar Nederland. De kosten voor de activiteiten zijn 45 euro per bezoeker per maand en 60 euro voor een dementerende met partner of mantelzorger. Daarvoor mag je zo vaak langs komen als je wilt.



Het Odensehuis zit in wijkcentrum De Maasstee in de Asser wijk Pittelo.