Werkstraf voor mishandeling met stuk hout

De agressieve man stal ook cannabis (foto: pixabay.com)

SMILDE - Een 21-jarige man uit Hoogersmilde is veroordeeld tot 140 uur werkstraf voor mishandeling en diefstal.

De man mishandelde op 9 mei in Smilde een andere man door te slaan met stuk hout. Hij had al lange tijd ruzie met de Smildeger. Rond middernacht ging de man uit Hoogersmilde naar het huis van zijn rivaal. Hij was van plan camera's aan diens woning te vernielen.



Staaf en stuk hout

De Smildeger zag iemand met een capuchon in zijn tuin en ging met een ijzeren staaf naar buiten. Daar kwam hij de man uit Hoogersmilde tegen, die uithaalde met het stuk hout. De Smildeger sloeg zijn 21-jarige aanvaller daarna met de staaf een gebroken neus. Omdat hij dat uit zelfverdediging deed, wordt hij niet vervolgd.



Cannabis

De man uit Hoogersmilde stal in april ook negen potjes cannabis van een kennis van hem die aan de ziekte MS lijdt. Omdat hij nog in een proeftijd van een eerdere straf zat, moet hij een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van dertig uur nu ook uitvoeren.