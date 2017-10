Werkstraf voor niet afrekenen volle boodschappenkarren

Een vrouw uit Assen is voor winkeldiefstal veroordeeld tot een werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 47-jarige vrouw uit Assen is voor winkeldiefstal veroordeeld tot veertig uur werkstraf. De vrouw rekende in Assen tot drie keer toe een winkelwagen, met daarin ongeveer driehonderd euro aan boodschappen, niet af.

Ze werd op 16 juni betrapt en aangehouden.



Heterdaad

Samen met een 31-jarige man uit Meppel deed de vrouw op 13 juni boodschappen. De een droeg een mandje, de ander schoof een kar door de winkel. Alleen het mandje werd afgerekend. De supermarkteigenaar kreeg de twee in de gaten en verspreidde onder het personeel foto’s van de man en vrouw. Drie dagen later werden die op heterdaad betrapt.



Ontkennen

Op camerabeelden kwam naar voren dat de truc op 30 april ook al werd toegepast. Door contactloos te pinnen rekende de vrouw tot 25 euro af. De rest werd meegenomen. De vrouw ontkende bij de rechter. Zij had haar boodschappen wel afgerekend, zei ze. De rechter geloofde dit niet.



De 31-jarige Meppeler moest voor zijn aandeel ook verschijnen, maar verscheen niet. Hij meldde zich ziek. Zijn zaak is daarom uitgesteld.