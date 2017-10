OR sleept Treant niet voor de rechter

Er komt geen zaak bij de Ondernemerskamer (foto: Treant)

EMMEN - De ondernemingsraad van de Treant Zorggroep trekt de aangekondigde rechtszaak bij de Ondernemingskamer in. De OR is nog wel in gesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over een nieuw bestuursmodel waarbij twee artsen in de directie plaatsnemen.

Geschreven door Hielke Meijer

Vice-voorzitter van de OR Bart Boskers: "We zetten de gesprekken met Treant wel door en weten ook niet hoe lang die nog gaan duren, maar de gang naar de Ondernemingskamer hebben we afgesloten." Meer wil hij niet kwijt.



Adviesrecht genegeerd

De OR maakte fundamenteel bezwaar tegen de gang van zaken binnen Treant. De rechtszaak bij de Ondernemingskamer spande de OR aan, omdat Treant het wettelijk adviesrecht van de OR had genegeerd. Op 12 oktober zou die zaak voorkomen bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.



Het besluit om twee medisch specialisten in een duo-deeltijdbaan in de Raad van Bestuur te benoemen, werd begin dit jaar genomen. Dat was kort nadat Guus Bruins ontslag kreeg aangezegd en Marcel Kuin was vertrokken uit de Raad van Bestuur. Behalve de OR keerde ook de cliëntenraad van de zeventien verzorgingshuizen van de Treant Zorggroep zich tegen het nieuwe bestuursmodel.



Belangenverstrengeling artsen

Eerder deze week sprak de Denktank Ziekenhuis Bethesda zich uit tegen de benoeming van artsen die gelijktijdig ook in de ziekenhuizen werken. De Denktank is bang voor belangenverstrengeling. Een bestuursmodel met artsen van buitenaf kan wél op de instemming van de denktank rekenen.