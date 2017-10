Jetta Klijnsma vanaf 1 december commissaris van de koning

DEN HAAG/ASSEN - Jetta Klijnsma (60) begint op 1 december aan haar baan als commissaris van de koning in Drenthe.

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist bekend gemaakt. "De ministerraad heeft op voorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) besloten haar voor te dragen voor benoeming."Klijnsma (PvdA), die geboren en getogen is in onze provincie, werd vorige week gekozen door Provinciale Staten. Ze is vol vertrouwen dat ze de rol van commissaris van de koning van Drenthe goed zal vervullen. "Ik kan knopen doorhakken en ik ben niet bepaald een hangbekje...", zei Klijnsma vorige week.Klijnsma, op dit moment nog demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken, wil "als een soort van plakselpot" de samenwerking tussen Drenthe en de politiek in Den Haag verder verstevigen, zo zei ze vandaag. Als speerpunten voor de komende jaren noemt ze verder de aanpak van de werkgelegenheid, het toerisme in de "fantastisch mooie" provincie en duurzaamheid. Ze verheugt zich op de samenwerking met de Drenten, die ze "een mooi soort volk" noemt.Jozias van Aartsen is sinds 19 april waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Hij volgde de opgestapte Jacques Tichelaar op, omdat de Drentse Staten geen vertrouwen meer in hem hadden.Tichelaar kwam in problemen, omdat hij zijn schoonzus naar voren had geschoven voor een klus in een provinciaal gebouw in Assen. Op 10 maart is hem eervol ontslag verleend. Tichelaar was sinds 1 mei 2009 commissaris van de koning in Drenthe.