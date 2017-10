Ondernemend: Slimme lantaarnpalen in Emmer wijk Angelslo

Ondernemend vanuit de 'nieuwe' Ondernemersfabriek in Emmen (foto: Edwin van Stenis)

EMMEN - Sinds begin dit jaar is de voormalige fabriekshal van Philips in Emmen weer voor een deel gevuld. Sustainder maakt er slimme straatverlichting dat zelfs de temperatuur, fijnstof of geluidsoverlast kan meten. Allemaal op afstand te beïnvloeden.

Geschreven door Andries Ophof

Komende week worden 500 van die slimme armaturen geplaatst in de Emmer wijk Angelslo. Voorlopig nog zonder de slimme toepassingen. In Ondernemend op RTV Drenthe vertelt directeur Niek de Jong over de activiteiten van Sustainder in Emmen. "We maken dit jaar duizenden armaturen. Vooral voor klanten in Duitsland."



Schomaker over in andere handen

Voor Jos Schomaker van de gelijknamige modezaken breekt er een nieuwe tijd aan. Hij heeft zijn winkels in het Noorden verkocht aan een modeketen uit Delft. Schomaker is van mening dat verkoop goed is voor de toekomst van de winkels en de werkgelegenheid. Of hij nu vakantie gaat houden? "Nee hoor. Ik blijf verantwoordelijk voor de inkoop van kleding. En dat nu ook voor de winkels van onze overnamepartner."



TMS Holland

De crisis een aantal jaren geleden was het moment voor de broers Rolink van TMS Holland uit Emmen om het bedrijf van hun vader over te nemen. Dat leverde de nodige zorgmomenten op, maar volgens Martijn Rolink de beste stap die hij heeft kunnen maken. TMS houdt zich vanuit Emmen onder andere bezig met technische keuring van panden.



Deze drie gasten vertellen hun verhaal in Ondernemend. Ondernemend is te zien na het nieuws op TV Drenthe.