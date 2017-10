Eis: jaar cel voor stelende directeur uit Spier

De man zou drie ton hebben gestolen (foto: archief RTV Drenthe)

LEEK/SPIER - Tegen een 64-jarige man uit Spier heeft het Openbaar Ministerie een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist. De man stal volgens het OM tussen 2011 en augustus 2013 300.000 euro van een groothandel voor opticiens, waar hij als financieel directeur werkte.

De manj bekende dat hij 169.000 euro had overgemaakt naar een privérekening en naar de rekening van een ander bedrijf van hemzelf. Van het geld betaalde hij onder meer schulden, maar ook etentjes. De directeur ontkende dat het drie ton was, maar volgens het OM is daarvoor genoeg bewijs.



Aangifte

De misstanden kwamen tijdens de controle van de jaarrekening van 2013 aan het licht.

De eigenaar van het bedrijf deed in 2014 aangifte. Daarop volgde een uitgebreid politie-onderzoek en een huiszoeking in de toenmalige woning van de man in Roden.



Terugbetalen

"Hij heeft alles gedaan om zijn handelen aan het zicht van andere aandeelhouders te ontrekken", zei de officier van justitie in de rechtbank in Groningen. De aanklager eiste ook dat de directeur het gestolen geld terugbetaalt.



De Groninger rechtbank doet 20 oktober uitspraak.