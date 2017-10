Kookouders E&O zijn uniek: allemaal uit liefde voor de club

Henk de Boer is één van de kookouders (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Op maandag, dinsdag en donderdag trainen de mannen van E&O twee keer op een dag. Om tussendoor niet snel naar huis te hoeven vliegen, zijn er zo'n vijftien kookmoeders en -vaders die om de beurt voor hen koken. Tegen betaling van één euro vijftig mogen ze aanschuiven.

Geschreven door Karin Mulder

"Ze krijgen vandaag een fijne schnitzel, boontjes met spekjes, rode kool met een appeltje er doorheen en gebakken aardappeljes met lente-ui, dus dat gaat helemaal goedkomen", zegt kookvader Henk de Boer".



Hij kookt vandaag samen met z'n vrouw Corrie. Henk was zelf handballer in de gloriejaren van E&O. Nu handballen drie van zijn vier kinderen bij de club. "Het zijn jonge jongens en die trainen heel veel. Dus ze moeten goed eten". aldus De Boer



'Liefde voor het kind en de club'

Ellen Lueks coördineert het rooster van de kookouders, die naast het koken, ook verantwoordelijk zijn voor de boodschappen."Het kost echt veel tijd. Daarom is het ook zo bijzonder dat we dat steeds weer voor elkaar krijgen. Tegenwoordig werkt iedereen. Vroeger waren vrouwen vaak de hele dag thuis, maar dat is niet meer zo. Het is liefde voor het kind en voor de club", zegt Lueks.



Gemiddeld zijn de ouders allemaal één keer in de vier weken aan de beurt. En er is één meevaller. De spelers hebben om en om corveedienst en wassen zelf af.