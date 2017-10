Assen investeert komend jaar 7,5 miljoen

Assen steekt extra geld in de stad (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Assen steekt volgend jaar bijna 7,5 miljoen euro extra in de stad, zo blijkt uit de gemeentebegroting voor 2018.

Geschreven door Margriet Benak

Het gaat niet om grote, nieuwe projecten, want het college wil na de gemeenteraadsverkiezingen in maart het nieuwe college niet opzadelen met structurele lasten.



Versterking economie

Wel is er een miljoen euro vrijgemaakt, om het economisch beleid te versterken. De helft ervan is bestemd voor gemeentelijke cofinanciering van een nieuwe provinciale bedrijvenregeling.

Het geld komt uit de revitaliseringspot voor het stadsbedrijvenpark. Daarvan is nog 1,1 miljoen over.



Geld in stadhuis

Ook steekt Assen geld in eigen huis, na jaren van bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Er zijn knelpunten in de bedrijfsvoering en klachten over de werkruimtes. Personeel ervaart een te hoge werkdruk, en een deel is ontevreden over de werkplek, zo bleek vorig jaar uit onderzoek.



De onvrede komt volgens het college voor een deel door krapte in het stadhuis. Daar zit het online veilingbedrijf Catawiki inmiddels alweer jaren op de bovenste verdieping. Maar dat is volgend jaar voorbij.

Het bedrijf vertrekt straks naar de vroegere ABN Amro-bank aan de Overcingellaan, waardoor er weer voldoende plek is voor de ruim 500 ambtenaren. Twee ton trekt het college hiervoor uit.



De raadszaal krijgt een renovatiebeurt van 50.000 euro. Het gaat om vervanging van meubels en technische installaties en verbetering van de akoestiek. Verder stopt de gemeente 45.000 euro in twee grafmonumenten op de Noorderbegraafplaats. Die hebben de status van rijksmonument, en die gemeente moet die onderhouden.



350 woningen

Verder verwacht het college dat er 350 nieuwbouwwoningen op verschillende ontwikkellocaties in de stad opgeleverd kunnen worden.

Ook wil het college in 2018 de bestemmingsplanprocedure voor woningbouw op het Veemarktterrein rond hebben, zodat er in 2019 gebouwd kan worden. Daar komen zeventig huizen.



Innovatiewerkplaats

Het college wil in 2018 het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten. Zo wordt gekeken naar een innovatiewerkplaats bij de Hanzehogeschool in Assen, waarbij studenten aan de slag gaan met opdrachten van bedrijven uit de regio. De haalbaarheid ervan is nu nog in onderzoek, in samenwerking met de provincie.

Bedoeling is om studenten zo direct te verbinden aan het regionale bedrijfsleven. De Hanzehogeschool wil de huidige opleiding sensortechnologie in Assen verbreden naar elektrotechniek en ict. Maar in de werkplaats moeten meer disciplines aan bod komen, als daar vanuit het bedrijfsleven behoefte aan is.



Meer inzet op kinderarmoede

Om de hoge kinderarmoede in de stad tegen te gaan, wil de gemeente komend jaar 400 meer kinderen proberen te bereiken, en ze helpen met de speciale vangnetregelingen die er zijn voor schoolspullen, sport en cultuur. Om dat doel te bereiken wordt samengewerkt met meer 'vindplaatsen', waaronder de scholen.



Ook wil Assen komend jaar meer op zoek naar laaggeletterden. Het Taalhuis, dat hiervoor dit jaar is opgericht in de bibliotheek van De Nieuwe Kolk, wil daarom zijn netwerk versterken in de wijken en uitbreiden met onderwijs en werkgevers.