Motorrijder overleden bij aanrijding op A28 bij Hoogeveen

HOOGEVEEN - Op de A28 bij Hoogeveen is een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk met een auto.

De politie meldt dat hulpverlening ter plaatse is. De weg is afgezet en verkeer wordt omgeleid. Automobilisten moeten rekening houden met meer dan een half uur vertraging.In de file achter het ongeluk is een tweede ongeluk gebeurd. Een aantal auto's is hier tegen elkaar gebotst.