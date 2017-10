E&O-voorzitter: Ik heb helemaal niks met de BENE-League

E&O-voorzitter Ernst Söllner (foto: RTV Drenthe)

HANDABAL - "We willen graag naar de BENE-League. Het is het hoogste niveau. Maar ik heb er persoonlijk helemaal niks mee", zegt E&O-voorzitter Ernst Söllner tijdens het RTV Drenthe-programma De Warming Up. "Er is geen sfeer, de hallen in België zijn leeg".

Geschreven door Karin Mulder

Volgens Söllner is de competitie tussen de zes beste handbalploegen van Nederland en België goed om spelers sterker te maken. Maar de echte Nederlandse topspelers zijn allemaal naar het buitenland vertrokken. En de clubs die het goed doen in de Beneleaugue halen op hun beurt weer buitenlanders om goed te kunnen presteren in de BENE-League. En dat kost weer veel geld. Dus zoveel baat hebben we er niet bij".



'Er is nu geen sfeer'

"Misschien moeten we terug naar een sterke eredivisie, dat je weer volle zalen krijgt met aansprekende tegenstanders. Misschien zegt het Nederlands Handbal Verbond wel: voorzitter dat kan je niet zeggen. Maar sport is sfeer en strijd in een volle zaal of een vol stadion. Maar er is nu geen sfeer", zegt Söllner.



Volgens hem zou de BENE-League wel succesvol kunnen zijn als er een gelimiteerd aantal buitenlanders per team mag spelen, zodat Nederlandse spelers echt kansen krijgen.