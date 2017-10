Bas Dost valt uit op laatste training Oranje

Bas Dost verlaat de traning van Oranje (foto: ANP/Koen van Weel)

VOETBAL - Bas Dost is uitgevallen op de laatste training van het Nederlands elftal voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatie.

De spits strompelde halverwege de oefensessie naar de kant. Dost heeft last van zijn knie. De ernst van de blessure is nog niet bekend.



Dost viel woensdag ook al uit op een training en kreeg donderdag rust. Bondscoach Dick Advocaat vertelde vrijdag nog dat hij Dost in de tweede helft van het duel met Wit-Rusland wilde gebruiken als Oranje doelpunten nodig heeft in de Borisov Arena.