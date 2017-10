Wie zijn de Drentse dames op de boerinnenkalender?

ZUIDWOLDE/NIJEVEEN- De jaarlijkse editie van de boerinnenkalender verschijnt vandaag. Drenthe is goed vertegenwoordigd met haar drie schoonheden. Maar wie zijn deze sexy dames?

Anouk Noordman uit Zuidwolde schittert dit jaar op de voorkant. Ze had niet verwacht dat ze voor de kalender zou worden geselecteerd. "De eerste stap was natuurlijk om een mailtje terug te krijgen. Dat kreeg ik samen met 35 anderen. Er deden in totaal iets van 214 meiden mee, waarvan er uiteindelijk ongeveer 14 zijn uitgekozen. Heel apart, daar ben ik zeker wel trots op."Ook kalender girl Martine Kroes uit Nijeveen had de deelname niet zien aankomen. "Mijn moeder zag het op Facebook voorbijkomen en kwam met het idee. Ik dacht, ik kan het altijd proberen en nu ben ik één van de kalendermeiden geworden."Beide dames deden mee aan de wedstrijd omdat ze het stereotype beeld van de boerin willen veranderen. "Omdat het mooie boerendochters zijn en dat het niet altijd lomp, boers en op klompen lopen is," legt Martine uit. Anouk: "Ik ben ook het meisje op de hoge hakken en kan ook mooi zijn op een andere manier. Ik hoef niet alleen in een overall te lopen."Anouk staat op de cover, Martine krijgt vanavond pas te horen op welke bladzijde ze schittert. Ze hoopt op een maand in de lente. "Ja, iets in het voorjaar. April of mei hoop ik. Dan is het nog niet zo warm, ook niet te koud en dan kan ik meestal wel in een t-shirt lopen. Dat is ook gewoon mijn favoriete tijd van het jaar."Dat de kalender in lingerie is, maakt de dames niet uit."Nee, ik loop ook in een bikini bij een zwembad. Ik vind het niet gek om er zo halfnaakt op te staan," zegt Anouk.Martine moest er iets langer over nadenken."Het is sexy, maar het kan wel. Het is niet ordinair of dat ik mijzelf helemaal bloot geef. Ik vond het vooral een mooi idee."