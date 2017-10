Jannes bedankt fans: zonder hen ben ik niks

ARNHEM - Een grote droom gaat morgen in vervulling voor Jannes. Dan treedt hij op voor 20.000 fans in het Gelredome. "Het is iets waar ik al het hele jaar van droom. Vijf jaar terug stond ik in Ahoy, toen was er zoveel energie en kreeg ik zoveel reacties van fans," blikt Jannes alvast vooruit.

Volgens de zanger is het Gelredome nog wel een stapje erbij. "Het is wel een stadion natuurlijk."In het stadion viert Jannes dat hij vijftien jaar in het vak zit. Hoogtepunten uit zijn carrière? "De eerste gouden plaat natuurlijk, daarnaast Ahoy en nu hoop ik een hoogtepunt te kunnen behalen met vrienden, familie en fans. En dat we kunnen genieten met iedereen".Aan de fans zal het niet liggen want het concert is uitverkocht. “Het is allemaal dankzij de mensen van het eerste uur, van de fans en de mensen die me de kans hebben gegeven. Zonder hun ben ik niks’’, vertelt Jannes.Bezoekers die morgen naar het concert komen, moeten even opletten met het meenemen van tassen. Omdat er geen kluisjes of garderobe aanwezig is mogen grote tassen en rugtassen niet naar binnen.De zenuwen zijn al toegeslagen. "Ik moet liegen als ik zeg van nee. Ik ben meer dan zenuwachtig".