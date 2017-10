Nog veel te winnen bij acceptatie transgenders in Drenthe

Mark Hommes weet uit eigen ervaring dat er nog veel te winnen is.

ASSEN - Morgen begint de eerste Drentse Culturele Regenboogweek. Die is er om de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te vergroten. Dat er nog veel te winnen is, weet Mark Hommes uit eigen ervaring.

Mark Hommes is geboren in Assen, psycholoog en werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt stigma bij transgenders en houdt daar voordrachten over. In die voordrachten vertelt hij ook over zijn eigen transitieproces.



Geen vrouw maar man

Mark is geboren als meisje en kwam er al gauw achter dat hij zich niet thuis voelde in zijn eigen lichaam. Toch is hij pas op zijn vijftigste jaar van geslacht veranderd. Dat het zo lang duurde voordat hij besloot over te gaan tot een operatie, heeft onder meer te maken met de omstandigheden in zijn omgeving: een zieke man en een kind.



Een jaar nadat zijn man was overleden besloot hij zijn zoon te vertellen dat hij van geslacht wilde veranderen. Zijn zoon was op dat moment twaalf jaar en zijn eerste reactie was afwijzend. "Tot hij de volgende ochtend op fietst stapte en tegen zijn vriendje schreeuwde: weet je wat mijn moeder gaat doen? Die gaat zich laten ombouwen. Eerst vond ik dat vreselijk, want ik wilde niet dat de buurt het zo snel te weten zou komen, maar toen vond ik het ook heel mooi. Want hij accepteerde het dus," zegt Hommes.



Zes procent transgenders

Transgenders vindt je volgens hem net zoveel in Drenthe als in andere provincies. De groep transgenders is net zo groot als de groep homo's, lesbiennes en biseksuelen. "Uit een onderzoek van 2012 blijkt dat zes procent van de bevolking homo, lesbisch of biseksueel is. En nog eens zes procent is transgender: één procent is travestiet, vier procent is noch helemaal man, noch helemaal vrouw, en één procent is geboren in het verkeerde lichaam," aldus Hommes.



Net zoveel Drentse transgenders

Waarom horen en zien we daar dan zo weinig van in Drenthe? Mark denkt dat transgenders in Drenthe moeilijker voor hun geaardheid uit kunnen komen dan bijvoorbeeld in grote steden. En hoewel het aantal aanvragen voor geslachtsveranderende operaties de afgelopen jaren is verviervoudigd, rust er volgens hem ook nog steeds een taboe op. "Het zou mooi zijn als we van die stigmatiserende hokjes af kunnen," zegt Hommes.



Bijna zeventig procent van de Nederlandse transgenders heeft ooit zelfmoord overwogen. Ook Mark had zelfmoordgedachten als tiener. Het kwam niet tot een poging en ging weer verder met zijn leven met de gedachte dat geslacht misschien niet zoveel uitmaakte.



Euforisch gevoel

Later ging het meer wringen. Maar vanwege de ziekte van zijn man lag zijn eigen proces stil. Tot hij op een gegeven in bed lag en zichzelf toestond dat de uitkomst van zijn proces ook echt geslachtsverandering kon zijn. "Dat gaf een gevoel van euforie. Een gevoel dat alles klopte," aldus Hommes.



Nu, zeven jaar na zijn transitie, voelt hij zich heerlijk als man. En zijn zoon? Die noemt hem nog gewoon 'mam'.