Liveblog: FC Emmen verdiend naar thuiszege tegen Cambuur [gesloten]

VOETBAL - In de achtste competitiewedstrijd van het seizoen ontvangt FC Emmen het Friese Cambuur. Beide ploegen hebben 9 punten en staan op respectievelijk de 9e en 10e plaats van de Jupiler League.

FC Emmen wacht al sinds 18 augustus op de tweede competitiezege. Na de gewonnen wedstrijd bij RKC werd er alleen nog maar gelijkgespeeld. Tegen FC Eindhoven (1-1), FC Dordrecht (2-2), Fortuna Sittard (0-0), NEC (1-1), Go Ahead Eagles (0-0) en De Graafschap (2-2) kwamen de mannen van Dick Lukkien niet tot winst."Ik begrijp dat veel mensen een gelijkspel zullen invullen bij de toto, maar we gaan tegen Cambuur toch echt vol voor de winst", aldus Lukkien in de voorbeschouwing op het duel van vanavond.Volg FC Emmen - Cambuur live op Radio Drenthe of via de liveblog: