PvdA: vervang oude machines op VMBO-scholen

Een les in metaalbewerking (foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN - De statenfractie van de PvdA wil dat de provincie meehelpt om verouderde machines op VMBO-opleidingen in Drenthe te vervangen.

Volgens de PvdA worden in het techniekonderwijs op VMBO's in Drenthe sterk verouderde machines gebruikt. Sommige leerlingen moeten het vak leren op machines van meer dan veertig jaar oud, aldus de PvdA.



Modernisering is nodig, vindt de partij, anders sluiten opleidingen niet meer aan bij de praktijk. Omdat de scholen zelf niet voldoende financiële middelen hebben wil de PvdA weten of Gedeputeerde Staten bereid is om de scholen te ondersteunen.