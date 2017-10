Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 oktober

Dit weekend is er weer van alles te doen in de Drentse natuur. Elke week zetten we drie activiteiten op een rij, die op zaterdag en zondag plaatsvinden.

Een gitaarconcert tussen de schapen. Dat kan zondag in de schaapskooi in het Dwingelderveld. Maar dat is niet de enige plek. Op verschillende locaties van Natuurmonumenten in Drenthe worden het hele weekend concerten gehouden. Meer informatie en locaties vind je hier Op het Lofarterrein tussen Exloo en Buinen kun je zondag terecht voor de Wetenschapsdag. Tussen 12.00 en 17.00 uur kun je excursies, demonstraties en lezingen volgen. Ook zijn er kinderactiviteiten. Meer informatie vind je hier Het is kindermaand en daarom kunnen kinderen kunnen zaterdag in bomen klimmen bij het Boomkroonpad. Het klimmen begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Voor meer informatie kun je hier terecht.