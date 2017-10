Ook aangereden otter gevonden op de A28

ASSEN - Weer is een otter het slachtoffer geworden van het verkeer. Boswachter Harry Offringa vond vanmorgen een dode otter op de A28.

Het aangereden dier lag tussen de afslagen Assen Noord en Assen West. Het is het derde aangereden dier dat vandaag is gevonden. Boswachter Albert Broekman vond er vanmorgen twee bij de N372 bij Roden.Otters zijn vaak het slachtoffer van het verkeer. "Ontzettend jammer dat dit gebeurd is! Daarom zijn faunapassages zo belangrijk, om deze ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen", zei Broekman vanmorgen.Faunapassages zijn alleen niet goedkoop. Zo kost de aanleg van een faunatunnel over de A28 zo'n 4 miljoen euro.Vorige week werden er ook twee doodgereden otters gevonden in onze provincie. Daarom was onze stelling deze week. Het maakt niet uit wat het kost, maar er moeten meer maatregelen komen om de otter veilig te laten oversteken. Wil je je mening kwijt? Dat kan hier