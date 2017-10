Meepraten in Cassata: 'Ik wil mijn burgemeester kunnen kiezen'

ASSEN - 'Ik wil mijn burgemeester kunnen kiezen'. Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata, waarover u kunt meepraten.

Het lijkt er namelijk op dat de gekozen burgemeester, een lang gekoesterde wens van D66, onderwerp van gesprek is aan de formatietafel. Maar het overgrote deel van de Nederlandse burgemeesters ziet niets in een gekozen burgemeesterschap, zo bleek deze week uit een enquête van Nieuwsuur onder 237 burgemeesters.Maar één op de tien burgemeesters is voorstander, en twee derde wil de huidige benoemingsprocedure houden zoals die is, dus door de Kroon benoemd.Dat gebeurt nadat de ministerraad met de benoeming heeft ingestemd, na een voordracht door de minister van binnenlandse zaken. Die krijgt op zijn beurt vanuit de gemeenteraad een aanbeveling, nadat een vertrouwenscommissie van raadsleden - onder zware geheimhouding - met een selectie kandidaten sollicitatiegesprekken heeft gevoerd. Deze commissie draagt een voorkeurskandidaat voor aan de raad, en die voordracht wordt in de regel overgenomen.De commissaris van de koning speelt in dit verhaal trouwens ook een niet onbelangrijke rol. Een selectie van 'geschikte kandidaten' met wie de gemeentelijke vertrouwenscommissie in gesprek gaat, wordt door de cdk uitgekozen uit alle belangstellenden die op de burgemeestersvacature reageren.De kritiek is dat deze procedure te ondoorzichtig is, en veel burgers ervaren de burgemeestersbenoeming toch als achterkamertjespolitiek, waarbij ook de baantjescaroussel om de hoek komt kijken.D66 wil naar een gekozen burgemeester voor een grotere democratische betrokkenheid, en daardoor meer draagvlak bij de bevolking.Tegenstanders zijn bang dat de burgemeester straks een populistische figuur wordt, waarbij goede bestuurlijke kwaliteiten minder zwaar tellen dan popiejopiegedrag. De vrees is dat iemand, die populair of bekend is, zomaar burgemeester wordt zonder dat hij of zij geschikt is.Morgen in Cassata discussiëren de burgemeesters Rikus Jager van Westerveld (tegenstander) en Marcel Thijsen van Tynaarlo (voorstander) over de pro's en contra's van een gekozen burgemeester.U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageer op Facebook van RTV Drenthe of via Twitter @rtvdrenthe