Ruziënde lokale omroepen Borger-Odoorn hebben 'goed gesprek'

EXLOO - Er is een goede kans dat de twee lokale omroepen die strijden om de zendvergunning in Borger-Odoorn hun ruzie bijleggen. De omroepen RTV Borger-Odoorn en RTV1 zaten vanmiddag om tafel in het gemeentehuis in Exloo.

De omroepen werkten tot voor kort samen als streekomroep, maar de radiomakers uit Borger-Odoorn stapten plotseling uit het samenwerkingsverband. Al voor de breuk probeerde RTV Borger-Odoorn de concessie verlengd te krijgen. Toen RTV1 daar lucht van kreeg, vroeg ook deze omroep, met studio's in Veendam en Stadskanaal, een zendvergunning voor Borger-Odoorn aan.Wethouder Albert Trip had vanmiddag een gesprek met de omroepen. "De conclusie is dat ze hopen en denken er samen uit te kunnen komen. Ik heb ze daar vier weken voor gegeven." Als de omroepen toch beiden voor de concessie gaan, dan moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.Voorzitter Roel Withaar van RTV Borger-Odoorn wil niet veel kwijt over het gesprek. "Maar het was een goed gesprek. We hebben over en weer onze frustraties kunnen uiten. En dat was goed. We gaan ons nu intern beraden."