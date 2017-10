Opnieuw dode otter gevonden

De twee otters die bij Roden werden gevonden (foto: Twitter/Albert Broekman)

ASSEN - Langs de A28 is een dode otter gevonden. Het is de derde dode otter die vandaag is gevonden.





Het dna van de dode dieren wordt onderzocht, om te kunnen achterhalen waar ze eerder zijn waargenomen. Het aangereden dier lag tussen de afslagen Assen Noord en Assen West. Eerder vandaag werden langs de N372 bij Roden al twee doodgereden otters gevonden. Die waren vermoedelijk afkomstig uit het natuurgebied De Onlanden.