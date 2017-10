Zonnelening voor sportclubs en scholen in Tynaarlo

Zonnelening in Tynaarlo (foto: archief RTV Drenthe)

TYNAARLO - Sportclubs en scholen kunnen binnenkort een zonnelening aanvragen bij de gemeente Tynaarlo. De gemeente wil zo stimuleren dat verenigingen zonnepanelen en zonneboilers aanschaffen.

Volgens de gemeente zijn sportclubs vaak veel geld kwijt aan energielasten en met zonnepanelen kunnen ze die kosten omlaag brengen. De gemeente werkt samen met de Drentse Energie Organisatie. Ze stellen 562.000 euro beschikbaar voor de sportclubs en scholen.



Wethouder Henk Lammers is enthousiast over de energielening: 'Ik ben blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de verduurzaming van sportaccomodaties en scholen in Tynaarlo" Ook past het initiatief goed bij de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.



Vanaf 1 november kunnen sportverenigingen zich aanmelden voor de zonnelening.