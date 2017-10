Eindelijk weer zege FC Emmen: 2-0 tegen SC Cambuur

VOETBAL - FC Emmen boekte eindelijk weer eens een overwinning. Na zes gelijke spelen op rij werd Cambuur met 2-0 verslagen. Cas Peters en Omran Haydary waren de doelpuntenmakers voor de Drentse club.

Door de zege heeft FC Emmen twaalf punten uit acht duels en daarmee bezet de ploeg van trainer Dick Lukkien de zesde plaats.Het was een verdiende zege voor de Drentse club, dat voor het eerst dit seizoen startte met Haydary. Hij begon naast Peters in de spits. Gersom Klok verving Glenn Bijl als rechtsback en op het middenveld keerde Youri Loen weer terug na een hamstringblessure. Daardoor was Josimar Lima, de laatste twee duels basisspeler, vanavond weer bankzitter.Peters knalde Emmen na een half uur naar 1-0 door snoeihard raak te schieten in de korte hoek. "Een prima goal", aldus de spits. "Of de keeper er niet goed uitzag boeit me eerlijk gezegd niet."Het was Peters' tweede doelpunt van het seizoen. De kans van Peters was overigens niet de eerste kans van de wedstrijd. Die was voor Cambuur-flankspeler Issa Kallon, maar zijn inzet werd gekeerd door Dennis Telgenkamp. De tweede kans was voor Haydary die doelman van Cambuur (Bertrams) op zijn pad vond. De derde kans was de goal van Peters en daarna gebeurde er lange tijd niets.Cambuur was niet bij machte de defensie van FC Emmen te ontwrichten. Ook niet toen Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen direct na rust veranderde van systeem en met Martijn Barto en Xander Houtkoop twee frisse aanvallers bracht. Justin Mathieu was van alle Friezen het dichtst bij succes, maar Telgenkamp hield weer eens de nul.Toen Haydary achttien minuten voor tijd de 2-0 maakte was het duel op slot en maakten Tim Siekman en Anco Jansen nog hun rentree en werd jeugdexponent Emiel Bijlsma beloond met zijn eerste minuten in het betaalde voetbal.