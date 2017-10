Omran Haydary: Ik wilde goal met alle spelers vieren

VOETBAL - Net als vorige week scoorde Omran Haydary de tweede treffer van de avond voor FC Emmen, maar waar vorige week de 2-0 voorsprong niet genoeg bleek was dat nu wel het geval. En dus verscheen de snelle aanvaller met een brede grijns voor de camera van TV Drenthe.

"Vorige week kon ik niet echt blij zijn omdat we in Doetinchem de zege uit handen gaven en ik in de absolute slotfase nog de 2-3 had kunnen maken. Nu is dat anders. We hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen van een sterke tegenstander."Voor Haydary was het zijn eerste optreden als basisspeler en daar was de 19-jarige speler dolblij mee. "Gelukkig geeft de trainer spelers die hard werken de kans en ik ben een speler die hard werkt. Gelukkig heb ik het vertrouwen van de trainer kunnen belonen met een goal. Het doelpunt heb ik ook bewust met hem en de complete bank gevierd. Ik vind ook dat we deze zege als team hebben verdiend en daar hoort iedereen bij... ook de wisselspelers."Dat het snel gaat met Haydary is duidelijk. Drie weken geleden vond Lukkien de aanvaller nog niet klaar voor een basisplaats, maar na zijn sterke optreden van vorige week tegen De Graafschap was er geen twijfel meer. "Zo kan het gaan in het voetbal. Ik ben daar natuurlijk heel blij mee, al besef ik dat ik binnenkort weer zal plaatsnemen op de bank. Als Mario Bilate, Michiel Hemmen en Anco Jansen weer fit zijn dan zullen zij waarschijnlijk gaan spelen. Ik schik me dan weer in de rol als wisselspeler. Dat vind ik niet erg, want van die spelers kan ik veel leren. Maar de trainer weet nu wat ik kan en wat hij dan achter de hand heeft."