Rabobank hoofdsponsor jeugdopleiding FC Emmen

VOETBAL - Rabobank is de komende vijf seizoenen hoofd- en shirtsponsor van de jeugdopleiding van FC Emmen. Dat nieuws werd gisteravond, vlak voor het competitieduel van de hoofdmacht tegen Cambuur, bekendgemaakt.

Eindelijk weer zege FC Emmen: 2-0 tegen Cambuur

Rabobank Emmen-Coevorden is al jarenlang een gerespecteerd sponsor van FC Emmen. Nu kiest de lokale bank ook voor een langdurige verbinding met de jeugd van FC Emmen. Directievoorzitter Chéry Wortelboer: “De jeugd heeft de toekomst’, is een veel gehoorde uitspraak. Wij zijn vanuit oudsher sterk lokaal verbonden en willen dichtbij de mensen staan. Om onze maatschappelijke functie in te vullen stimuleren wij lokale verenigingen, stichtingen en activiteiten. FC Emmen is een sterke lokale vereniging. Ik ben van mening dat aandacht voor de topsport een hele positieve spin-off heeft naar de breedtesport in onze omgeving.”Wim Beekman, algemeen directeur FC Emmen reageerde uiteraard verguld met de overeenkomst: “Met Rabobank Emmen-Coevorden als hoofdsponsor van onze jeugdopleiding zijn wij vanzelfsprekend erg blij. Meer dan dat zelfs. Het is een enorme steun in de rug. Onze jeugdafdeling is op dit moment hét speerpunt binnen onze betaald voetbalclub. Wij willen graag meer zelf opgeleide spelers in ons eerste elftal. Het geeft het team namelijk een regionaal en herkenbaar karakter wat zorgt voor meer binding met de regio."Twee spelers die ooit in de jeugd begonnen bij FC Emmen en inmiddels zijn uitgegroeid tot A-international, Bas Dost en Jurgen Locadia, feliciteerden de club met een videoboodschap.